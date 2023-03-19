الكونفدرالية - فيوتشر يشعل المنافسة مع بيراميدز بثلاثية في كارا

الأحد، 19 مارس 2023 - 19:53

كتب : FilGoal

فيوتشر

حقق فيوتشر الفوز على أسكو كارا بطل توجو بثلاثية دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز فيوتشر على الفريق التوجولي في المباراة التي أقيمت بملعب السلام.

ورفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني بالمجموعة بالتساوي مع بيراميدز الذي سيلعب بعد قليل مع الجيش الملكي المغربي.

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بينما يأتي الجيش الملكي في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 7 نقاط.

ويظل أسكو كارا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

سيطر فيوتشر على اللعب منذ بداية المباراة وأهدر العديد من الفرص أمام مرمى الفريق التوجولي.

وغادر محمود رزق الملعب في الدقيقة 25 بسبب الإصابة وشارك بدلا منه علي الفيل.

هدف فيوتشر الأول جاء في الدقيقة 41 عن طريق البديل علي الفيل بمتابعة للكرة بعد رأسية من علي زعزع.

وفي الشوط الثاني أضاف مهند لاشين الهدف الثاني في الدقيقة 72 بضربة رأسية بعد ركنية نفذها جوزيف جوناثان.

وأكمل البديل أحمد عاطف الثلاثية في الدقيقة 87 بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من أحمد رفعت.

ويلعب فيوتشر في الجولة الأخيرة ضد بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي.

الكونفدرالية فيوتشر
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