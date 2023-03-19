تشكيل بيراميدز - في غياب رمضان صبحي.. السعيد وفتحي يقودان الفريق أمام الجيش الملكي

الأحد، 19 مارس 2023 - 19:44

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز ضد أسكو كارا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء اليوم على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط في خامس جولات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود دونجا - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمد حمدي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

البدلاء: شريف إكرامي - محمد صادق - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد توفيق - هشام محمد - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم عادل

ويفتقد بيراميدز كل من بلاتي توريه وفخري لاكاي ورمضان صبحي وإسلام عيسى.

وجاءت غيابات بيراميدز للأسباب الآتية:

- رمضان صبحي بسبب عدم الجاهزية الفنية بعدما شعر ببعض الآلام في موضع الإصابة وخضع لآشعة وفضل الجهاز الفني استبعاده من رحلة المغرب لمواصلة تدريبات التأهيل في القاهرة.

- بلاتي توريه بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة صفراء ثالثة أمام أسكو كارا التوجولي.

- فاخري لاكاي بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية ويغيب لمدة ما يقرب من ستة أسابيع.

- إسلام عيسى بسبب نزلة برد شديدة وغيابه عن التدريب الأخير.

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط ويليه الجيش الملكي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

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