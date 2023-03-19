مباشر الكونفدرالية - فيوتشر (1)-(0) كارا.. الثاني يضيع من مراون محسن

الأحد، 19 مارس 2023 - 17:49

كتب : FilGoal

فيوتشر ضد كارا بطل توجو

يستضيف فيوتشر فريق كارا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 5 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، بينما يتذيل كارا التدريب بنقطة واحدة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 43: الثاني يضيع من مروان محسن بضربة رأسية

ق 41: جوووول علي الفيل والهدف الأول

ق 25: فرصة خطيرة من باسم علي

ق 18: خروج محمود رزق ونزول علي الفيل

ق 8: الأول يضيع

انطلاق المباراة

الكونفدرالية فيوتشر كارا
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