تشكيل فيوتشر - ناصر ماهر أساسي أمام كارا.. والسعيد على مقاعد البدلاء

الأحد، 19 مارس 2023 - 17:43

كتب : FilGoal

فيوتشر ضد كارا بطل توجو

يبدأ علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر بـ ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق أمام كارا التوجولي.

ويستضيف فيوتشر فريق كارا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويجلس عمر السعيد وأيمن الصفاقسي على مقاعد بدلاء فيوتشر.

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ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 5 نقاط وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

بينما يتذيل كارا الترتيب برصيد نقطة واحدة، بينما الجيش الملكي في المركز الثاني بـ 7 نقاط.

وجاء تشكيل فيوتشر كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: باسم علي - محمد رزق - محمود مرعي - جوناثان نجويم.

الوسط: علي زعزع - مهند لاشين - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي.

الهجوم: محمد فاروق - مروان محسن.

دكة البدلاء: أحمد يحيى - أحمد عاطف - عبد الله ياسين - أيمن الصفاقسي - أحمد رفعت - محمود شعبان - عمر السعيد - علي الفيل - غنام محمد.

ويحتاج فيوتشر لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على حظوظ تأهله إلى ربع النهائي.

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