قائد ليون يوضح كيف أثر صلاح ومحرز وماني على قراره بتمثيل الجزائر

أوضح حسام عوار قائد ليون والمنضم حديثا لمنتخب الجزائر أن رؤية لاعبين مثل محمد صلاح ورياض محرز وساديو ماني يتألقون في أوروبا كان دافعا إضافيا لقراره.

قبل أيام، أعلن عوار اختياره في تمثيل منتخب الجزائر دوليا بدلا من فرنسا، لكنه أعفي من معسكر مارس الجاري.

وقال عوار في تصريحات لقناة TF1 الفرنسية: "الانتقادات التي طالتني منذ الإعلان عن تمثيل الخضر؟ إنه عدم احترام للجزائر لأن هناك لاعبين جيدين للغاية في الجزائر".

وأضاف "هناك الكثير من اللاعبين الأفارقة الذين هم من بين الأفضل في العالم، مثل صلاح ومحرز وماني وفيكتور أوسيمين".

وأتم "اختيار تمثيل الجزائر لم يكن كتحصيل حاصل، لا أضمن المشاركة والحصول على فرصتي بشكل كامل في صفوف منتخب الجزائر بسبب قوة الفريق".

وتعرض عوار لصافرات استهجان في مباراة ليون الأخيرة ضد نانت بعد التصريحات التي أدلى بها، عقب تغيير جنسيته الرياضة، وتفضيله اللعب للجزائر.

وأعرب حسام عوار عن ندمه على قرار السابق بتمثيل المنتخب الفرنسي، بعدما أعلن موافقته على تمثيل منتخب الجزائر بعدما نشر صورة بقميص منتخب الجزائر على حسابه في انستجرام وأرفقها بعبارة: "تحيا الجزائر".

وقال عوار عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: "شعرت بالندم لاختياري تمثيل المنتخب الفرنسي في وقت سابق. لدي طموحات بتحقيق الإنجازات مع منتخب الجزائر والتأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة".

وتابع "شعرت أنني لم أقم بالاختيار الصائب، ولم أشأ القيام بالخطوة الأولى اتجاه الخضر، حتى لا يتم اعتباري انتهازي. منتخب الجزائر يمثل الكثير بالنسبة لي ولعائلتي بصفة عامة".

وأضاف "أريد أن أتأقلم في أسرع وقت وبأفضل طريقة ضمن مجموعة الخضر. المنتخب الوطني يضم مجموعة متحدة، بمستوى عالٍ، ومحاط بمدرب جيد ومؤهل (جمال بلماضي)".

وشدد "على إثبات أحقيتي بالتواجد في المنتخب الجزائري، وأفرض مكانتي، من خلال تقديم الإضافة اللازمة مثلما تعودت عليه".

عوار (24 عامًا) وُلد في مدينة ليون الفرنسية لعائلة جزائرية مهاجرة، وقد مثّل منتخبات ناشئي وشباب فرنسا.

وشارك عوار في بطولة أوروبا للشباب عام 2017، وقاد فرنسا لنصف النهائي.

وخاض عوار مباراة دولية واحدة مع منتخب فرنسا للكبار في مواجهة أوكرانيا وديًا بشهر أكتوبر 2020، وصنع يومها هدفين.

ولم ينل عوار أي استدعاء من ديديه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا لأكثر من عامين، ليقرر التحوّل لتمثيل الجزائر.

وانضم حسام الدين شعبان عوار إلى ليون في عمر الحادية عشر، وتدرج في صفوفه وصولًا إلى الفريق الأول عام 2016.

وخاض عوار 226 مباراة بقميص ليون، سجل خلالها 41 هدفا وصنع 36، وقاده لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 حيث تألق بشدة ودخل الفريق المثالي للبطولة.

وتخوض الجزائر مباراتين أمام النيجر الشهر الجاري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وينتهي عقد عوار مع ليون بنهاية الموسم الجاري، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى أينتراخت فرانكفورت وريال بيتيس في وجود اهتمام من عدة أندية بالدوري الإنجليزي.