الأهلي يخاطب وزير الداخلية للموافقة على حضور جماهيري كامل أمام الهلال

الأحد، 19 مارس 2023 - 16:56

كتب : حسام نور الدين

الأهلي ضد القطن

خاطب النادي الأهلي اليوم الأحد، محمود توفيق وزير الداخلية، للموافقة على حضور جماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الهلال السوداني.

وأوضح الأهلي أنه يسعى لإقامة المباراة في استاد القاهرة بحضور جماهيري كامل.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي:

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"أرسل النادي خطابًا اليوم إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الأهلي والهلال في ختام فعاليات دور المجموعات لدوري الأبطال والمحدد لها أحد يومي31-3/ 1-4-2023، لاسيما أن هذه المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية.. ويحتاج فريق الأهلي للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة لإحراز الفوز والحصول على بطاقة الصعود.. وأكد النادي في خطابه على تقديره للجهد الكبير الذي يبذله رجال الأمن، والتبعات والمسئوليات التي يتحملونها في مثل هذه المواقف الوطنية ومساندتهم المؤسسات الرياضية التي تمثل البلاد في المحافل القارية".

وكان سعد شلبي المدير التنفيذي لـ الأهلي قد صرّح لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق: "خاطبنا الجهات المعنية من أجل حضور جمهور الأهلي بالسعة الكاملة في مباراة الهلال السوداني"ز

وتابع: "الأهلي مؤسسة وطنية تابعة للدولة المصرية، نحن داعمون للمصلحة العليا للوطن دائمًا، والنادي يمثّل مصر في محفل قاري ويحتاج الدعم والمساندة. ندعم أي قرارات تصدر وننتظر الرد على طلبنا بخصوص الحضور الجماهيري".

وكشف: "طلبنا إقامة المباراة في استاد القاهرة باعتباره الملعب الثاني الذي أبلغنا به كاف في بداية البطولة".

وأتم: "ننتظر قرار كاف بموعد إقامة المباراة بين 31 مارس و1 أبريل، مباريات الجولة الأخيرة تقام في نفس التوقيت لأنها جولة الحسم".

موقف الأهلي في المجموعة

وتعادل الهلال السوداني مع صنداونز بهدف لكل فريق، بينما فاز الأهلي على القطن الكاميروني بأربعة أهداف دون مقابل.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الهلال
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