انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (4)-(1) كريستال بالاس.. فوز المدفعجية

الأحد، 19 مارس 2023 - 15:51

كتب : FilGoal

جرانيت تشاكا - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد كريستال بالاس في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال

ق 74: جووووول ساكا والرابع

ق 72: الثاني يضيع من زاها

ق 63: جووووووول شلوب والأول

ق 54: جووووووول تشاكا والثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. جوووول الثااني لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا بعد تمريرة رائعة من بن وايت لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

ق27. جووووول أول لأرسنال عن طريق جابرييل مارتينيلي بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

ق18. حارس كريستال بالاس يتألق في التصدي لتسديدة مارتن أوديجارد.

ق11. تسديدة أرضية قوية من زيلفريد زاها ترتد من القائم الأيسر لأرسنال وتخرج خارج الملعب.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

أرسنال كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز
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