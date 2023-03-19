خبر في الجول - بسبب الطيران.. الأهلي يسابق الزمن لحل أزمة لحاق تاو بمباراة الهلال

يعمل الأهلي على التحرك سريعًا لحل أزمة إمكانية عدم لحاق لاعبه بيرسي تاو بمباراة الهلال السوداني.

وعلم FilGoal.com أن مواعيد رحلات الطيران من ليبيريا إلى القاهرة قد تشكل أزمة.

ويلعب تاو مع منتخب بلاده جنوب إفريقيا في ليبيريا يوم 28 مارس ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

فيما يستقبل الأهلي نظيره الهلال في القاهرة يوم 31 مارس أو 1 أبريل، موعد يحدده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأوضح مصدر من الأهلي أن رحلات الطيران من ليبيريا إلى القاهرة قد تتسبب في عودة تاو متأخرا.

ويعمل الأهلي حاليًا على تدبير حلول بديلة لمحاولة وصول تاو في الوقت المناسب للظهور في المباراة المصيرية.

وتألق تاو مؤخرًا منذ عودته من الإصابة، وسجل هدفا في شباك ماميلودي صنداونز، ثم سجل مرة وصنع مرتين أمام القطن.

موقف الأهلي في المجموعة

وتعادل الهلال السوداني مع صنداونز بهدف لكل فريق، بينما فاز الأهلي على القطن الكاميروني بأربعة أهداف دون مقابل.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.