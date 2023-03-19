تشكيل أرسنال - جيسوس على دكة البدلاء.. وهولدينج يعوض ساليبا

الأحد، 19 مارس 2023 - 15:24

كتب : FilGoal

أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كريستال بالاس.

ويحل كريستال بالاس ضيفا على أرسنال على ملعب الإمارات في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل أرسنال جلوس جابرييل جيسوس على دكة البدلاء، فيما يبدأ لياندرو تروسارد في مركز الهاجم.

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ويعوض روب هولدنج غياب ويليام ساليبا الذي تعرض للإصابة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

الحارس: أرون رامسديل.

الدفاع: بن وايت - روب هولدنج - جابرييل - أوليكساندر زينشينكو.

الوسط: مارتن أوديجارد - توماس بارتي - جرانيت تشاكا.

الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نطقة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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