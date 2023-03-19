كروس: لا أشعر بالتعاطف مع هازارد أو أي شخص في كرة القدم

شدد توني كروس لاعب ريال مدريد على أنه لا يشعر بالتعاطف مع إدين هازارد زميله في الفريق بسب وضعه خلال الفترة الماضية.

وينتهي تعاقد هازارد مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل ولم يشارك اللاعب البلجيكي في أي دقيقة منذ يوم 3 يناير الماضي.

وقال كروس عبر شبكة 11 البلجيكية: "موقف هازارد صعب بالتأكيد ولكن اللاعبين المحترفين لا يحتاجون للتعاطف ولا اعتقد أن هازارد يعيش حياة سيئة".

واستمر "يمكنك التعاطف مع الأشخاص الذين يعانون من حالة أسوأ منه والأمر لا علاقة له بالمال ولكن أنا فقط لا أشعر بالأسف تجاه أي شخص في كرة القدم".

وواصل "وضعه صعب بالطبع وانتظاره قد طال ولكن في النهاية كل شخص مسؤول عن وضعه، أنا أعرف إيدين جيدا وغالبا ما نكون معا لكنني أشعر بالأسف تجاه الأشخاص الذين يشعرون بسوء شديد وهازارد ليس من ضمنهم".

وكان هازارد قد تحدث عن شعوره بالحزن لعدم حصوله على الفرصة للمشاركة خلال الفترة الماضية.

وتحدث كارلو أنشيلوتي في نفس التقرير البلجيكي قائلا "هازارد يستحق اللعب بسبب جودته ولكن ريال مدريد فريق كبير والمنافسة صعبة هنا وأنا لست هنا لأعطي دقائق للاعبين ولكن لأقود الفريق للفوز".

وتابع "أنا لا أضع التشكيل بناء على العمر أو راتب اللاعب ولا أعرف راتب هازارد ولكن أنا أضع التشكيل ليفوز ريال مدريد بالمباريات".

هازارد لم يشارك سوى في 7 مباريات مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم سجف هدف وصنع آخر.

وبشكل عام فإن هازارد يلعب موسمه الرابع مع ريال مدريد وخلال تلك الفترة شارك في 73 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصنع 11 هدفا.