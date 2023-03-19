كروس: لا أشعر بالتعاطف مع هازارد أو أي شخص في كرة القدم

الأحد، 19 مارس 2023 - 15:01

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

شدد توني كروس لاعب ريال مدريد على أنه لا يشعر بالتعاطف مع إدين هازارد زميله في الفريق بسب وضعه خلال الفترة الماضية.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وينتهي تعاقد هازارد مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل ولم يشارك اللاعب البلجيكي في أي دقيقة منذ يوم 3 يناير الماضي.

وقال كروس عبر شبكة 11 البلجيكية: "موقف هازارد صعب بالتأكيد ولكن اللاعبين المحترفين لا يحتاجون للتعاطف ولا اعتقد أن هازارد يعيش حياة سيئة".

أخبار متعلقة:
الأهلي لـ في الجول: طلبنا حضور الجمهور بسعة كاملة أمام الهلال في استاد القاهرة مدرب البرتغال يوضح سبب الإصرار على ضم كريستيانو رونالدو مصدر من رابطة الأندية يشرح لـ في الجول 6 أسباب لرفض تأجيل مباراة الأهلي والمصري تغيير موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز للمرة الثانية

واستمر "يمكنك التعاطف مع الأشخاص الذين يعانون من حالة أسوأ منه والأمر لا علاقة له بالمال ولكن أنا فقط لا أشعر بالأسف تجاه أي شخص في كرة القدم".

وواصل "وضعه صعب بالطبع وانتظاره قد طال ولكن في النهاية كل شخص مسؤول عن وضعه، أنا أعرف إيدين جيدا وغالبا ما نكون معا لكنني أشعر بالأسف تجاه الأشخاص الذين يشعرون بسوء شديد وهازارد ليس من ضمنهم".

وكان هازارد قد تحدث عن شعوره بالحزن لعدم حصوله على الفرصة للمشاركة خلال الفترة الماضية.

وتحدث كارلو أنشيلوتي في نفس التقرير البلجيكي قائلا "هازارد يستحق اللعب بسبب جودته ولكن ريال مدريد فريق كبير والمنافسة صعبة هنا وأنا لست هنا لأعطي دقائق للاعبين ولكن لأقود الفريق للفوز".

وتابع "أنا لا أضع التشكيل بناء على العمر أو راتب اللاعب ولا أعرف راتب هازارد ولكن أنا أضع التشكيل ليفوز ريال مدريد بالمباريات".

هازارد لم يشارك سوى في 7 مباريات مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم سجف هدف وصنع آخر.

وبشكل عام فإن هازارد يلعب موسمه الرابع مع ريال مدريد وخلال تلك الفترة شارك في 73 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصنع 11 هدفا.

ريال مدريد توني كروس إدين هازارد
نرشح لكم
أنشيلوتي: ريال مدريد استحق الفوز في الكلاسيكو.. وسنقاتل على كل البطولات حتى النهاية الثالث على التوالي والأول منذ ميسي.. أرقام من فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو كورتوا: لا شيء مستحيل لكن يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا.. وأثق في الفوز بالكأس روبيرتو: برشلونة لم يحسم الدوري والجميع أصابه الجنون بعد هدف كيسي بالهدف رقم 3000.. لدغة كيسي تقود برشلونة لفوز قاتل في الكلاسيكو على ريال مدريد أراوخو يسجل أول هدف في برشلونة بالنيران الصديقة بالقرن الـ 21 في الكلاسيكو انتهت الكلاسيكو - برشلونة (2)-(1) ريال مدريد.. فوز البارسا انتهت في الكونفدرالية - الجيش الملكي (1) - (0) بيراميدز
أخر الأخبار
تقدم بها بعد 13 عاما.. المحكمة الرياضية ترفض شكوى خالد سعد ضد الزمالك 21 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - اتجاه في الزمالك لإقالة فيريرا.. مواصفات البديل وميدو وجلال خارج الترشيحات 31 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: ريال مدريد استحق الفوز في الكلاسيكو.. وسنقاتل على كل البطولات حتى النهاية 38 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - اكتمال الرباعي المتأهل لنصف نهائي دوري السيدات 43 دقيقة | رياضات أخرى
الثالث على التوالي والأول منذ ميسي.. أرقام من فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو 49 دقيقة | الدوري الإسباني
كورتوا: لا شيء مستحيل لكن يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا.. وأثق في الفوز بالكأس 50 دقيقة | الدوري الإسباني
المتحدث باسم الإسماعيلي: البعض يحاول تشتيت النادي في فترة مصيرية 52 دقيقة | الدوري المصري
روبيرتو: برشلونة لم يحسم الدوري والجميع أصابه الجنون بعد هدف كيسي 53 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال