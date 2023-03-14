هازارد: رغبتي الاستمرار في ريال مدريد.. وأريد الشعور بأهميتي من جديد

الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 12:59

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد مايوركا - هازارد

شدد إدين هازارد لاعب ريال مدريد على رغبته في البقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وينتهي تعاقد هازارد مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل ولم يشارك اللاعب البلجيكي في أي دقيقة منذ يوم 3 يناير الماضي.

وقال هازارد عبر شبكة RTBF البلجيكية: "هناك احترام بيني وبين أنشيلوتي ولكن لن أقول إننا نتحدث سويا لأننا لا نفعل ولكن الاحترام سيبقى متواجدا حتى لو لم يجعلني ألعب مرة أخرى، يجب علي أن احترم شخص مثل أنشيلوتي بسبب ما يمثله لكرة القدم وما حققه خلال مسيرته".

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وتابع "أنا لست لاعبا أساسيا في الفريق، لقد وصلت أثناء تولي زيدان المسؤولية ثم جاء أنشيلوتي وهناك لاعبين يلعبون بشكل جيد وأنا أقبل موقفي الحالي وأعمل على تغييره".

وواصل "أريد أن أستمر في ريال مدريد وأتمنى أن أشارك لأثبت أنني لازلت قادرا على لعب كرة القدم، الناس لديهم شكوك حول ذلك وهذا طبيعي وأتفهم لكن بالنسبة لي أنا سأكون متواجدا في الموسم المقبل والرحيل ليس ضمن مخططاتي ولكن أنت لا تعرف ما سيحدث".

وأكمل "لا أعرف ما قد يغير رأيي في فكرة البقاء مع ريال مدريد الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو اللعب ولهذا لا أفكر حتى في الرحيل وفي أعماقي اعتقد أنني قادر على تقديم شيء ما وأشعر أنني إذا قدمت القليل ستعود ثقة الناس في النادي بي مرة أخرى وسيقولون إنهم ارتكبوا خطأ في تركي خارج الملعب".

وأضاف "في كأس العالم لعبت مباراة أو اثنين ولم اعتقد أنني سأسجل خمسة أهداف بعد غيابي عن المشاركة لمدة ثلاثة أشهر، لا أنا بحاجة إلى بعض الوقت وفي ريال مدريد لا يوجد ذلك الوقت ولكن أنا أعرف ما يمكنني تقديمه".

وشدد "أكثر ما افتقده هو اللعب وأن أكون في الملعب مرة أخرى وأشعر بأهميتي وعندما تشعر بالأهمية تحصل فإنك تثق بنفسك ويكون المشجعون بجانبك وهذا يجعل الأمر أسهل وعندما تعرف أنك الأفضل بالطبع ستفتقد إلى تلك الأشياء ولكن من السهل فهم أعين الناس عند مرورك بوقت صعب لأنهم يترددون في إمكانية لعبك بشكل جيد".

وواصل "كيف يمكنني الخروج من ذلك الوضع؟ باللعب والبحث عن المتعة والحصول على دقائق وإهدار الفرص والنجاح ثم استعادة الثقة".

وأردف "أنا أريد أن ألعب وأستمتع داخل أرض الملعب، التدريبات شيء جيد ولكن ما يبقي لاعب كرة القدم حيا هي المباريات".

"أتمنى من داخل أعماقي أن أقدم شيء ما للفريق وأن يعتمد المدرب علي وسنرى ما كنت سألعب حتى نهاية الموسم ولدي الحق في الشك لأنه أشركني لآخر مرة قبل ثلاثة أشهر ولكن الأمر يتعلق بي لأظهر له خلال التدريبات بأنه يمكنه الاعتماد علي".

وأتم "تفسيري للأمر هو وجود لاعبين يلعبون بشكل جيد والفريق يفوز لذلك من الصعب تغيير الأمور وربما في نظره أنا استحق اللعب بشكل أقل من الآخرين يجب أن تسألوه عن ذلك".

هازارد لم يشارك سوى في 7 مباريات مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم سجف هدف وصنع آخر.

وبشكل عام فإن هازارد يلعب موسمه الرابع مع ريال مدريد وخلال تلك الفترة شارك في 73 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصنع 11 هدفا.

ريال مدريد كارلو أنشيلوتي إدين هازارد
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