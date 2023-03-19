أرتيتا: مواجهة كريستال بالاس هي الأهم في الموسم

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن مواجهة كريستال بالاس هي الأكثر أهمية بعد خروج الفريق من الدوري الأوروبي.

ويلعب أرسنال ضد كريستال بالاس على ملعب الإمارات في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مواجهة كريستال بالاس ستكون الاخيرة قبل التوقف الدولي وإذا فعلنا ما يتوجب علينا خلالها سنكون في موقف قوي".

واستمر "العديد من اللاعبين لعبوا 120 دقيقة ضد سبورتنج لشبونة وهو ما أردنا تجنبه خصوصا مع عدد الدقائق الكبير الذي خاضه اللاعبين من قبل ولكن سنى من هم اللاعبين المتاحين وسنضع أفضل فريق لتحقيق الفوز".

وتابع "إذا كانت الحالة البدنية لأحد اللاعبين 50% فلا يمكن أن يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يجب أن يكون ما بين 90 إلى 100% ليعادل المستوى المطلوب في ذلك الدوري".

وواصل "لنحقق الفوز عليهم يجب أن نعود أفضل مما كنا في يوم الخميس وأن نلعب برغبة كبيرة وأن نؤدي ما علينا لنفوز".

وشدد "حاولت أن أضيف الكثير من الوضوح إلى غرفة خلع الملابس وكان الأمر كله يتعلق برسالة مفادها تقبل الهزيمة وتعلم منها ولكن لا جدوى من إنفاق حتى لو القليل من الطاقة على التفكير بها لأن ذلك سيأخذ شيء من المباراة المقبلة".

وأتم "مدى أهمية المباراة؟ إنها الأكثر أهمية".

أرسنال كان قد أقصي من الدوري الأوروبي بعد الخسارة من سبورتنج لشبونة بركلات الترجيح في دور الـ 16.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نطقة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.