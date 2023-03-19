بلماضي: حسام عوار سيلعب مع منتخب الجزائر في هذه الحالة

الأحد، 19 مارس 2023 - 13:29

كتب : FilGoal

حسام عوار - الجزائر

تحدث جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري عن انضمام حسام عوار لاعب أولمبيك ليون لصفوف بطل أمم إفريقيا 2019.

قبل أيام، أعلن عوار اختياره في تمثيل منتخب الجزائر دوليا بدلا من فرنسا، لكنه عفي من معسكر مارس الجاري.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي يوم الأحد: "عوار يملك رغبة كبيرة ليكون في صفوف المنتخب الجزائري، بعدما قام بتغيير جنسيته الرياضية".

أخبار متعلقة:
مؤمن زكريا: كهربا أهم من أي صفقة للأهلي.. وبدأت علاجا جديدا إبراهيموفيتش يوضح سبب ارتداء شارة قيادة ميلان تأكد غياب نجمي البرازيل عن ودية المغرب مواعيد مباريات 19 مارس 2023 - الكلاسيكو.. وانطلاق كأس الرابطة المصرية

وأضاف "حسام عوار لاعب رائع، واستدعاؤه سابقا للمنتخب الفرنسي خير دليل على ذلك".

عن موعد التحاقه بصفوف منتخب الجزائر، أوضح بلماضي "عوار سيكون معنا، حينما يكون في أفضل حالاته البدنية".

وواصل "المحادثات مع حسام عوار وريان آيت نوري استغرقت 4 سنوات، وتوجت بالتحاق الثنائي بالمنتخب".

كما تحدث مدرب الجزائر عن انضمام آيت نوري وفارس شعيبي وغيرهما لصفوف الفريق بقوله "لقد تأثرت كثيرا برغبتهم الشديدة في حمل قميص الخضر".

وأردف "هناك لاعب تلقى دعوتين من منتخب شباب فرنسا والمنتخب الأولمبي الفرنسي، لكنه فضل الجزائر".

من جهته، أعرب حسام عوار عن ندمه على قرار السابق بتمثيل المنتخب الفرنسي.

وأعلن عوار عن موافقته على تمثيل منتخب الجزائر بعدما نشر صورة بقميص منتخب الجزائر على حسابه في انستجرام وأرفقها بعبارة: "تحيا الجزائر".

وقال عوار عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: "شعرت بالندم لاختياري تمثيل المنتخب الفرنسي في وقت سابق. لدي طموحات بتحقيق الإنجازات مع منتخب الجزائر والتأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة".

وتابع " شعرت أنني لم أقم بالاختيار الصائب، ولم أشأ القيام بالخطوة الأولى اتجاه الخضر، حتى لا يتم اعتباري انتهازي. منتخب الجزائر يمثل الكثير بالنسبة لي ولعائلتي بصفة عامة".

وأضاف "أريد أن أتأقلم في أسرع وقت وبأفضل طريقة ضمن مجموعة الخضر. المنتخب الوطني يضم مجموعة متحدة، بمستوى عالٍ، ومحاط بمدرب جيد ومؤهل (جمال بلماضي)".

وشدد "على إثبات أحقيتي بالتواجد في المنتخب الجزائري، وأفرض مكانتي، من خلال تقديم الإضافة اللازمة مثلما تعودت عليه".

عوار (24 عامًا) وُلد في مدينة ليون الفرنسية لعائلة جزائرية مهاجرة، وقد مثّل منتخبات ناشئي وشباب فرنسا.

وشارك عوار في بطولة أوروبا للشباب عام 2017، وقاد فرنسا لنصف النهائي.

وخاض عوار مباراة دولية واحدة مع منتخب فرنسا للكبار في مواجهة أوكرانيا وديًا بشهر أكتوبر 2020، وصنع يومها هدفين.

ولم ينل عوار أي استدعاء من ديديه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا لأكثر من عامين، ليقرر التحوّل لتمثيل الجزائر.

وانضم حسام الدين شعبان عوار إلى ليون في عمر الحادية عشر، وتدرج في صفوفه وصولًا إلى الفريق الأول عام 2016.

وخاض عوار 226 مباراة بقميص ليون، سجل خلالها 41 هدفا وصنع 36، وقاده لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 حيث تألق بشدة ودخل الفريق المثالي للبطولة.

وتخوض الجزائر مباراتين أمام النيجر الشهر الجاري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وينتهي عقد عوار مع ليون بنهاية الموسم الجاري، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى أينتراخت فرانكفورت وريال بيتيس في وجود اهتمام من عدة أندية بالدوري الإنجليزي.

الجزائر حسام عوار جمال بلماضي
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - موقعة فاصلة بين الأهلي والهلال.. تعرف على المتأهلين إلى ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا - بهدف في الـ 90.. شبيبة القبائل يحسم البطاقة السابعة لربع النهائي الهلال: نثق في قدرة الفريق على خطف بطاقة التأهل أمام الأهلي دوري أبطال إفريقيا - سباعية تقود سيمبا لـ ربع النهائي.. والرجاء يضمن الصدارة في أوغندا بسبب "توقيت رمضان".. تعديل موعد انطلاق مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي الشيبي: مواجهة الجيش الملكي لها ذكريات خاصة.. وأتمنى العودة للقاهرة بالـ 3 نقاط دوري أبطال إفريقيا - للمرة العاشرة.. الوداد لـ ربع نهائي بتعادل سلبي ضد فيتا كلوب مدرب صنداونز: كنت أريد الفوز بالمباراة ولكننا تعادلنا
أخر الأخبار
أسامة نبيه يعلن رحيله عن الجهاز الفني لـ الزمالك 10 دقيقة | الكرة المصرية
أرتيتا: مواجهة كريستال بالاس هي الأهم في الموسم 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بلماضي: حسام عوار سيلعب مع منتخب الجزائر في هذه الحالة 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤمن زكريا: كهربا أهم من أي صفقة للأهلي.. وبدأت علاجا جديدا ساعة | الدوري المصري
تقرير: إنتر ودورتموند يتنافسان على ضم نابي كيتا مجانا ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا يتحدث عن المنافسة على 3 ألقاب ساعة | الدوري الإنجليزي
إل موندو: بيريز قرر عدم حضور الكلاسيكو لتوتر علاقته مع لابورتا ساعة | الدوري الإسباني
إبراهيموفيتش يوضح سبب ارتداء شارة قيادة ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال