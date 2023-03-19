تقرير: إنتر ودورتموند يتنافسان على ضم نابي كيتا مجانا

أفادت تقارير صحفية أن نادي بروسيا دورتموند ينافس إنتر ميلان على ضم الغيني نابي كيتا لاعب وسط ليفربول الصيف المقبل.

كيتا غاب كثيرا عن صفوف ليفربول بسبب الإصابة منذ بداية الموسم، ولطالما عانى من الإصابات طوال فترة تواجده مع الحمر.

وأوضح تقرير فوتبول إنسايدر أن كل من بروسيا دورتموند وإنتر ميلان يحرص على التعاقد مع لاعب وسط ليفربول نابي كيتا هذا الصيف مجانا.

فعقد نابي كيتا مع ليفربول ينتهي في صيف 2023 وتشير كل الشواهد إلى أنه لن يجدد عقده.

وأوضح التقرير أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يشعر بأن رحيل نابي كيتا هو الحل الأفضل لكل الأطراف، في ظل شعور النجم الغيني بالإحباط بسبب عدم المشاركة كثيرا.

وشارك الدولي الغيني في 129 مباراة، لكنه لا يضمن مكانا أساسيا عندما يكون الجميع متاحين.

ليفربول لديه خيارات عديدة في خط الوسط، مثل فابينيو وجوردان هندرسون وتياجو ألكانتارا وكورتس جونز وجيمس ميلنر وآرثر ميلو وأليكس أوكسليد تشامبرلين وهارفي إليوت وفابيو كارفايو.

منذ وصوله من لايبزيج في عام 2018، فاز كيتا مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين وكأس العالم للأندية.