جوارديولا يتحدث عن المنافسة على 3 ألقاب

يشعر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بسعادة بالغة بسبب استمرار فريقه في المنافسة على 3 ألقاب هذا الموسم.

سيتي فاز على بيرنلي 6-0 ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في ظل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن في لحظة جيدة الآن، في هذا الشهر واجهنا نيوكاسل يونايتد وكان منافسا صعبا، وبعدها كريستال بالاس ولايبزيج، نسجل الكثير من الأهداف ونخرج بشباك نظيفة في العديد من المباريات".

وأضاف "الكل لعب بشكل جيد، ودافع في الركلات الثابتة جيدا، الآن توقف دولي من أجل المنتخبات، وبعدها سنعود للعمل".

وتابع "أعتقد أن أرسنال سيفقد بعض النقاط في سباق الدوري، لذلك علينا الفوز في كل المباريات".

وأكمل "سنلعب في نصف نهائي الكأس في ويمبلي مرة أخرى، ونعرف منافسنا في دوري أبطال أوروبا، من الجيد اللعب أمام بايرن ميونيخ".

الفريق السماوي سيواجه بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وينافس أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي.

ويرى المدرب الإسباني أن "المنافسة على 3 ألقاب شيء مهم للغاية، هذا جيد جدا".

وشدد "اللاعبون يعلمون بأنه لا يمكننا الخسارة، وإلا فقد انتهى الأمر، لذلك نخرج أفضل ما لدينا، هذه هي الحقيقة".

وأتم "نحن نعرف أن علينا الفوز ثم الفوز في الدوري، ويبقى دوري الأبطال كما هو".

وقاد إرلينج هالاند مانشستر سيتي للفوز على بيرنلي بستة أهداف دون مقابل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هالاند الهاتريك السادس خلال الموسم الحالي منذ الانضمام لمانشستر سيتي وهو أكبر من عدد اللاعبين الذين سجلوا هاتريك في الدوري الإنجليزي مجتمعين.