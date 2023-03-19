السويركي: لم أحدد الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي ضد زامبيا حتى الآن

الأحد، 19 مارس 2023 - 11:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي ضد السودان

شدد السيد السويركي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي على أنه لم يحدد الحارس الأساسي الذي سيخوض مواجهة زامبيا حتى الآن.

وحقق المنتخب الأولمبي لكرة القدم فوزا وديا على السودان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر

وقال السويركي عبر أون تايم سبورتس: "اليوم لعبنا بفريقين والفريق لم يكتمل بعد لعدم انضمام لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر".

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وتابع "القوام الرئيسي لمنتخب مصر الأولمبي يتكون من 6 أو 7 حراس نبدل بينهم وفي هذا المعسكر ضمينا 4 حراس مرمى ويتنافسون بشكل كبير على المركز الأساسي".

واستمر"ضد السودان لعب علي الجابري في الشوط الأول محمد سيحا في الشوط الثاني وكلاهما قدما أداء مميز ولا يزال لدينا حمزة علاء ويوسف نادر وجميعهم على مستوى عال".

وواصل "جميع اللاعبين سواء حراس مرمى أو في الميدان يركزون على مواجهة زامبيا ويريدون إنهاء المواجهة في الذهاب ونتمنى تحقيق الفوز بنتيجة مريحة تقلل الضغوطات علينا في الإياب".

وأضاف "في رأسي هناك بعض الملامح لتحديد الحارس الأساسي ولكن لا أستطيع التحديد قبل 3 أيام من المباراة وأتمنى أن يكون الـ 4 حراس جاهزين للاختيار بينهم".

وأتم "المباراة كانت هي الأولى لي مع المنتخب الأولمبي ولكن كنت أتابعهم باستمرار واليوم شاهدت تغيرا كبيرا في السرعة والأداء والتحول من الدفاع للهجوم والنقطة الوحيدة التي لم تكن جيدة هي إهدار العديد من الفرص ولكن سيتطور ذلك مع التجانس والانسجام".

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي زامبيا في المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

وينهي محمود حرب المدير الإداري إجراءات السفر بطائرة خاصة إلى زامبيا لأداء لقاء العودة وذلك عقب الانتهاء من مباراة الذهاب بالقاهرة والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

منتخب مصر الأولمبي السيد السويركي
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