دوري أبطال إفريقيا - موقعة فاصلة بين الأهلي والهلال.. تعرف على المتأهلين إلى ربع النهائي

السبت، 18 مارس 2023 - 23:35

كتب : FilGoal

شعار دوري أبطال إفريقيا

7 فرق من أصل 8 حسمت مقاعدها بالفعل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لتبقى بطاقة واحدة محل صراع بعد نهاية الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل مبدئي على إجراء قرعة ربع النهائي بين 5 و10 أبريل.

الجولة الأخيرة سترتكز في المجموعتين الأولى والرابعة على حسم الصدارة، وفي المجموعة الثالثة ستكون تحصيل حاصل، أما في المجموعة الثانية، فهي لحسم هوية المتأهل الثاني.

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فريقان من المغرب، وفريقان من الجزائر، وفريق من كل من تونس وجنوب إفريقيا وتنزانيا، وتبقى البطاقة الأخيرة محل نزاع بين طرفين مصري وسوداني.

المتأهلون إلى ربع النهائي:

شبيبة القبائل الجزائري

الوداد المغربي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

(الأهلي أو الهلال السوداني)

الرجاء المغربي

سيمبا التنزاني

الترجي التونسي

شباب بلوزداد الجزائري

المجموعة الأولى:

1- شبيبة القبائل 10 نقاط

2- الوداد 10 نقاط

3- بترو أتلتيكو 4 نقاط

4- فيتا كلوب 4 نقاط

الجولة الأخيرة تشهد مباراة تحديد الصدارة بين شبيبة القبائل والوداد.

شبيبة القبائل فاز على الوداد ذهابا 1-0، وبالتالي يحتاج الوداد للفوز بأي نتيجة لانتزاع الصدارة، أما التعادل سيمنح الشبيبة الصدارة بأفضلية المواجهات المباشرة.

المجموعة الثانية:

1- ماميلودي صنداونز 11 نقطة

2- الهلال 10 نقاط

3- الأهلي 7 نقاط

4- القطن بلا نقاط

صنداونز بحاجة للفوز على ضيفه القطن لضمان الصدارة دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى، التي هي مربط الفرس في هذه المجموعة.

الهلال يحل ضيفا على الأهلي ويحتاج للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف مع التسجيل في القاهرة (2-1 أو 3-2 أو أي نتيجة على نفس النسق)، ليتأهل حينها بفضل التسجيل خارج الأرض في المواجهات المباشرة.

أما الأهلي فيحتاج للفوز إما بفارق هدفين ليتأهل بأفضلية المواجهات المباشرة، أو بنتيجة 1-0 ليتأهل بفارق الأهداف بعد تساوي المواجهات المباشرة.

المجموعة الثالثة:

1- الرجاء 13 نقطة

2- سيمبا 9 نقاط

3- هورويا 4 نقاط

4- فايبرز نقطتين

الرجاء حسم الصدارة وسيمبا حسم الوصافة، ولا يوجد ما يمكن تغيره في المجموعة سوى المركزين الثالث والرابع في مواجهة هورويا وفايبرز الأخيرة.

المجموعة الرابعة:

1- الترجي 10 نقاط

2- شباب بلوزداد 9 نقاط

3- المريخ 5 نقاط

4- الزمالك 4 نقاط

الترجي يكفيه التعادل للحفاظ على الصدارة، فيما يحتاج شباب بلوزداد للفوز في تونس من أجل انتزاعها.

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