دوري أبطال إفريقيا - بهدف في الـ 90.. شبيبة القبائل يحسم البطاقة السابعة لربع النهائي

حسم شبيبة القبائل الجزائري تأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 بالفوز بهدف قاتل على بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة يتأهل شبيبة القبائل لربع النهائي في دوري أبطال أوروبا منذ نسخة 2010.

وبذلك أصبح شبيبة القبائل سابع المتأهلين لربع النهائي بعد الرجاء والوداد من المغرب والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري وسيمبا التنزاني وصنداونز الجنوب إفريقي.

ويتبقى مقعد وحيد يُحسم بين الأهلي والهلال السوداني في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وسجل دادي الحسين مواقي هدف الفوز في الدقيقة 90 بتسديدة على يسار الحارس من داخل منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد شبيبة القبائل لـ 10 نقاط في الصدارة بالتساوي مع الوداد المغربي.

ويتفوق شبيبة القبائل على الوداد في الترتيب بفضل فوزه في لقاء الذهاب 1-0.

وسيكون لقاء الإياب حاسما في المغرب على صدارة المجموعة في الأول من أبريل المقبل بالجولة الأخيرة.

فيما توقف رصيد بترو أتليتكو عند 4 نقاط متكبدا خسارته الثالثة على التوالي.

ويظل فيتا كلوب الكونغولي متذيلا للترتيب برصيد 4 نقاط.