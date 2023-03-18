جوارديولا ساخرا: أخرجت هالاند كي لا يحطم رقم ميسي

السبت، 18 مارس 2023 - 23:06

كتب : FilGoal

هالاند يتألق أمام لايبزج

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته باستمرار ثورة تسجيل مهاجمه إرلينج هالاند بعد أن أضاف ثلاثية جديدة "هاتريك" أمام بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هالاند 9 أهداف لـ مانشستر سيتي في أسبوع واحد، والآن وصل إلى 42 هدفا في 37 مباراة بجميع المسابقات.

وقال جوارديولا في تصريحاته بعد المباراة: "لا أعرف الرقم، ولكن هذا الرجل (هالاند) سيواجه مشكلة في المستقبل".

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وأضاف "الناس سيتوقعون منه أن يسجل 3 أو 4 مباريات في كل أهداف، وهذا لن يحدث".

وأوضح بيب "أعرف أنه لا يهتم بذلك لأنه إيجابي ومتفائل للغاية ولا يشتكي إطلاقا. إنه خطر داهم، واستمتاعه بالحياة يساعده كثيرا".

وعن سبب استبدال هالاند خلال المباراة رد جوارديولا مازحا: "لقد سحبته حتى لا يكسر رقم ميسي في كأس الاتحاد الإنجليزي".

ويرمي بيب إلى ما حدث في مباراة لايبزج الألماني بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل هالاند 5 أهداف قبل خروجه، وكان على بعد هدف وحيد من تحطيم رقم ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان الحالي.

وسجل ميسي 5 أهداف في شباك باير ليفركوزن في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2012.

وقاد هالاند مانشستر سيتي للفوز على بيرنلي بستة أهداف دون مقابل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هالاند الهاتريك السادس خلال الموسم الحالي منذ الانضمام لمانشستر سيتي وهو أكبر من عدد اللاعبين الذين سجلوا هاتريك في الدوري الإنجليزي مجتمعين.

ويقود فينسنت كومباني مدافع لاعب مانشستر سيتي السابق فريق بيرنلي كمدرب في الوقت الحالي إذ عاد لملعب الاتحاد لأول مرة منذ إعلان اعتزاله.

وأصبح مانشستر سيتي هو أول المتأهلين لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وفي انتظار باقي المتأهلين في مباريات الغد.

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