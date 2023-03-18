الهلال: نثق في قدرة الفريق على خطف بطاقة التأهل أمام الأهلي

عبر محمد إبراهيم العليقي رئيس القطاع الرياضي في الهلال السوداني عن ثقته في قدرة فريقه على التأهل من مجموعته في دوري أبطال إفريقيا.

وقال العليقي للمركز الإعلامي لناديه: "نثق في الجهاز الفني واللاعبين وكل طرف في النادي فعل ما يمكنه فعله خلال الفترة الماضية".

وأضاف "أثق في قدرة الهلال على خطف بطاقة التأهل والعبور إلى الدور المقبل".

وواصل "الهلال يضم مجموعة من العناصر ضمن الأفضل على الساحة الكروية الإفريقية ويتمتعون بالإمكانيات التي تؤهلهم على تطويع الظروف لصالحهم".

وأكمل "جمعنا 10 نقاط في المجموعة وحققنا الانتصار خارج ملعبنا وفعلنا أشياء كثيرة رائعة في هذه النسخة من البطولة وكل ذلك وفريقنا معاقب بمنع حضور الجماهير".

وأتم تصريحاته "نتمسك بحظوظنا حتى آخر لحظة وكل شيء ممكن ونحن لها بإذن الله".

واشتعلت المنافسة على بطاقة الصعود الثانية في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والهلال السوداني.

وتعادل الهلال السوداني مع صنداونز بهدف لكل فريق، بينما فاز الأهلي على القطن الكاميروني بأربعة أهداف دون مقابل.

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.