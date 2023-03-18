هدف رائع هو التاسع.. ماذا قدم رونالدو أمام أبها

السبت، 18 مارس 2023 - 21:44

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو أمام أبها

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي أبها
نرشح لكم
ركلة حرة خرافية.. رونالدو يقود النصر للفوز على أبها انتهت في الدوري السعودي - النصر (2) - (1) أبها تشكيل النصر - رونالدو يقود مهمة مطاردة الاتحاد أمام أبها بقيادة حجازي.. اتحاد جدة يحافظ على صدارة الدوري السعودي بخماسية في الفتح انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (5) - (1) الفتح.. نتيجة ثقيلة تشكيل اتحاد جدة - حجازي يقود الدفاع أمام الفتح.. وغياب طارق حامد كوستا يعوض غياب طارق حامد في مهمة الحفاظ على صدارة الدوري السعودي طارق حامد يربك حسابات نونو سانتو أمام الفتح
أخر الأخبار
الهلال: نثق في قدرة الفريق على خطف بطاقة التأهل أمام الأهلي 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
بـ"هاتريك جديد".. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز بسداسية ضد بيرنلي 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف رائع هو التاسع.. ماذا قدم رونالدو أمام أبها ساعة | السعودية
ركلة حرة خرافية.. رونالدو يقود النصر للفوز على أبها ساعة | السعودية
اهتزاز تشيلسي المحلي يتواصل بتعادل قاتل أمام إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
رويس الهداف التاريخي يقود دروتموند لفوز كبير على كولن ساعة | الكرة الأوروبية
ميكالي: يجب زيادة التركيز قبل مباراة زامبيا ساعة | الكرة المصرية
تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش القائد يبدأ أساسيا لأول مرة منذ 419 يوما أمام أودينيزي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال