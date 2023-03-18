اهتزاز تشيلسي المحلي يتواصل بتعادل قاتل أمام إيفرتون

السبت، 18 مارس 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

جراهام بوتر مدرب تشيلسي

فقد تشيلسي نقطتين جديدتين بالتعادل مع إيفرتون بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل هدفي تشيلسي كاي هافرتز وجواو فيليكس، بينما أحرز عبد الله دوكوري وإليس سيمس.

التعادل رفع رصيد تشيلسي للنقطة 38 في المركز العاشر، ووصل رصيد إيفرتون للنقطة 26 في المركز الـ15.

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التشكيل

وتواجد نجولو كانتي على مقاعد البدلاء للمرة الأولى منذ 216 يوما، وتحديدا في 14 أغسطس 2022 أمام توتنام في الجولة الثانية من الدوري.

وغاب رحيم ستيرلنج وميسون ماونت وسيزار أزبلكويتا وتياجو سيلفا عن تشيلسي بسبب الإصابة.

وعاد كريستيان بوليسيتش وبينوا بادياشيلي للتشكيل الأساسي على حساب مارك كوكوريا وكريستيان بوليسيتش.

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أحداث المباراة

سيطر تشيلسي على المباراة منذ بدايتها وكاد ماتيو كوفاسيتش أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكنها جاءت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 12 لعب تشيلويل عرضية من ضربة ركنية ارتقى لها كاي هافرتز برأسه ولكنها جاءت بجوار القائم.

وواصل تشيلسي ضغطه ليسدد كاي هافرتز من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20 ولكن بيكفورد نجح في التصدي لها.

بيكفورد عاد للتألق مجددا ولكن هذه المرة أمام تسديدة جواو فيليكس في الدقيقة 33.

ولم يسفر الشوط الأول عن جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ تشيلسي الشوط الثاني كما الأول من أجل تسجيل هدف التقدم ليتصدى بيكفورد لرأسية هافرتز بعد عرضية تشيلويل في الدقيقة 49.

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هدف تشيلسي الأول جاء عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 53 بعد عرضية من بن تشيلويل أخرجها تاركوفسكي بشكل خاطئ لتصل إلى فيليكس الذي سدد بيسراه في الشباك.

بعدها بدقيقتين سجل كريستيان بوليسيتش هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل على جواو فيليكس.

تدخل جراهام بوتر بعد ذلك بدخول كونور جالاجر في مكان كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 69.

سبع دقائق بعدها وتعادل إيفرتون عن طريق عبد الله دوكوري من ضربة ركنية وصلت لرأس تاركوفسكي ثم دوكوري وحاول هافرتز إبعادها ولكنها تجاوزت خط المرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 76 لمصلحة ريس جيمس بعد تدخل من جيمس تاركوفسكي ليسددها كاي هافرتز بنجاح في الشباك.

الهدف هو الثامن لكاي هافرتز مع تشيلسي تحت قيادة جراهام بوتر وهو ضعف أقرب لاعب له خلال نفس الفترة.

وبينما كانت المباراة تتجه للنهاية، سجل المهاجم البديل إيليس سيمس هدفا قاتلا في الدقيقة 89 بعد تمريرة من عبد الله دوكوري وتسديدة على يمين كيبا سكنت الشباك.

حاول تشيلسي بعدها إدراك التعادل ولعب تشيلويل عرضية ارتقى لها كاي هافرتز ولكنها اصطدمت بالدفاع وجاء بجوار القائم لتنتهي المباراة بالتعادل.

تشيلسي الدوري الإنجليزي إيفرتون
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