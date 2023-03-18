ميكالي: يجب زيادة التركيز قبل مباراة زامبيا

السبت، 18 مارس 2023 - 21:09

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي ضد السودان

عبر روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن سعادته بأداء اللاعبين أمام السودان.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على السوادن بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب.

وقال ميكالي عقب المباراة: "سعيد بأداء جميع اللاعبين اليوم ومتفائل بتخطي زامبيا بالتصفيات الإفريقية".

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وأضاف "مصر تمتلك العديد من المواهب ومهمتنا تنميتها ورعايتها ولعبت بتشكيلين مختلفين والجميع يتفهم أفكاري سريعا".

وأكمل "أترقب انضمام لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز بعد انتهاء مهمتهم الإفريقية".

وأتم تصريحاته "يتبقى 3 أيام على مباراة زامبيا ولابد من زيادة المجهود والتركيز".

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي الشهر الجاري مع زامبيا في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وعُدّل موعد اللقاء وسيقام يوم 26 مارس الجاري بدلا من يوم 27 لنفس الشهر في زامبيا بناء على طلب من الاتحاد الزامبي.

ويقام لقاء الذهاب بالقاهرة كما هو يوم 22 مارس الجاري باستاد الدفاع الجوي.

وتؤهل أمم إفريقيا أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على فرصة لعب الملحق.

منتخب مصر الأولمبي ميكالي
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