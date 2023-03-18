كونتي يفتح النار على إدارة توتنام واللاعبين: 20 عاما مع نفس المالك بدون ألقاب

السبت، 18 مارس 2023 - 20:43

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام

انتقد أنطونيو كونتي مدرب توتنام لاعبي فريقه وإدارة النادي بسبب سوء الأداء بالنسبة له.

وتعادل توتنام مع ساوثامبتون بثلاثة أهداف لكل فريق على ملعب الأخير بعد أن تقدم بفارق هدفين.

وقال كونتي للصحفيين بر بي بي سي عقب المباراة: "بالنسبة لي ركلة الجزاء لم تكن صحيحة، ولكن الموقف الأسوأ هو ما يحدث على أرض الملعب وما كان يحدث خلال الأشهر الماضية وما يحدث في موسمي الثاني، اعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتحدث لأن ما يحدث غير مقبول بالنسبة لي".

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واستمر "كنا متقدمين 3-1 ثم استقبلنا هدفين وقام فريزر بالتصدي لبعض الفرص نحن لسنا فريق ولكن 11 لاعبا يركضون داخل الملعب، أنا أرى لاعبين أنانيين لا يريدون مساعدة بعضهم البعض ولا يكرسون قلوبهم".

وتابع "قبل اليوم كنت أحاول إخفاء الموقف وتحسينه بالكلمات حول طريقة اللعب ولكن الأمر يتمحور حو شيء واحد وهو الرغبة، نحو أسوأ حاليا مقارنة بالموسم الماضي وعندما لا تكون فريقا فلا يمكنك التطور".

وواصل "يجب أن نفهم أننا نلعب من أجل الشعار ولنجعل جماهيرنا فخورين بنا ويجب أن يكون لدينا الرغبة وإذا كان لدينا هذا فلن نخرج من كأس الاتحاد".

وأكمل "اعتدنا هنا لوقت طويل أن يكون النادي مسؤولا عن سوق الانتقالات والمدرب يكون مسؤول أيضا ولكن أين اللاعبين؟ أرى فقط 11 لاعبا يلعبون من أجل أنفسهم".

وأضاف "الأمر مشابه لما يحدث في كل موسم بغض النظر عن هوية المدرب، لقد اعتادوا هنا على عدم اللعب على أي شيء مهم ولا يريدون اللعب تحت الضغط، قصة توتنام هي وجود مالك النادي لمدة 20 عاما بدون تحقيق أي لقب".

وارتفع رصيد توتنام إلى النقطة 49 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

ووصل ساوثامبتون إلى النقطة 23 في المركز الأخير.

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