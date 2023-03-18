دوري أبطال إفريقيا - سباعية تقود سيمبا لـ ربع النهائي.. والرجاء يضمن الصدارة في أوغندا

السبت، 18 مارس 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

كلاتوس شاما - لاعب سيمبا التنزاني

سحق سيمبا التنزاني ضيفه هورويا كوناكري الغيني بنتيجة 7-0 في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وحجز بطاقة التأهل لربع النهائي.

وتأهل سيمبا للدور المقبل بعدما رفع رصيده لـ 9 نقاط بفارق 5 نقاط عن بطل غينيا.

فيما يظل الرجاء المغربي في الصدارة وضمنها، بعدما تعادل 1-1 خارج قواعده مع فايبرس الأوغندي، قبل الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة.

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وأصبح سيمبا سادس المتأهلين لدور ربع النهائي بعد الترجي وشباب بلوزداد وصنداونز والرجاء والوداد.

وحقق سيمبا ثاني أكبر فوز له في البطولة بعد الفوز على جرين بافالوز الزامبي 9-0 في بطولة إفريقيا لأبطال الدوري في 1974.

وسجل كلوتس تشاما ثلاثية ارتقى بها لصدارة ترتيب هدافي البطولة بالتساوي ماكابي ليليبو مهاجم الهلال، برصيد 4 أهداف.

هاتريك هو السادس في نسخة 2023 من دوري الأبطال والثاني بدءا من دور المجموعات بعد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ضد القطن الكاميروني.

وهي أكبر نتيجة في دور المجموعات بعد فوز الرجاء المغربي على فايبرس الأوغندي بنتيجة 5-0 في الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

وتعد تلك ثاني أكبر نتيجة في النسخة الحالية من البطولة بعد فوز مامليودي صنداونز الجنوب إفريقي على لا باس بنتيجتي 8-1 و7-0 ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي الثاني.

وتقدم سيمبا بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة عن طريق كلوتس تشاما.

وأضاف جيان بيكلي الهدف الثاني في الدقيقة 32 الهدف الثاني.

وعاد تشاما لهز الشباك في الدقيقة 36 من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني عزز ساديو كوناتيه النتيجة في الدقيقة 54 من صناعة تشاما.

بيكلي سجل ثاني أهدافه والخامس في الدقيقة 65.

وبعد 5 دقائق سجل تشاما الهاتريك الخاص به.

واختتم كوناتيه النتيجة في الدقيقة 87 بالهدف السابع.

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فايبرس × الرجاء

وفي أوغندا ظل الرجاء دون هزيمة في النسخة الحالية وعاد بنقطة كفلت له صدارة ترتيب المجموعة.

تقدم النسر المغربي عن طريق سفيان بنجديدة في الدقيقة 18.

فيما سجل أبوبكر لاوال التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلا من الضائع.

وأهدر لاعبو فايبرس عدة فرص في اللقاء لتنتهي المباراة بالتعادل.

سيمبا الرجاء دوري أبطال إفريقيا هورويا كوناكري
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