راديو مونت كارلو: ساليبا يغيب عدة أسابيع بسبب الإصابة

اقترب ويليام ساليبا مدافع أرسنال من الغياب عن منتخب بلاده فرنسا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وذكر راديو مونت كارلو أن ساليبا يعاني من آلام في الظهر ويقترب من الاستبعاد من قائمة فرنسا.

وانضم ساليبا لقائمة فرنسا من أجل مواجهتي هولندا وأيرلندا الشمالية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا.

وتعرض ساليبا للإصابة خلال مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

ومن المتوقع أن يغيب ساليبا لمدة أسابيع عن الملاعب بسبب هذه الإصابة وسيتم تحديد موعد عودته بعد خضوعه للمزيد من الفحوصات الطبية في الأيام المقبلة وفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وتلعب فرنسا أمام هولندا يوم 24 مارس في سان دوني، ثم تواجه جمهورية أيرلندا يوم 27 مارس في دبلين.

وتقع فرنسا في المجموعة الثانية للتصفيات رفقة اليونان وجبل طارق، بالإضافة إلى هولندا وجمهورية أيرلندا.

قائمة منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: ميك ماينيان (ميلان الإيطالي) - ألفونس أريولا (وست هام يونايتد الإنجليزي) - بريس سامبا (لانس)

الدفاع: دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) - ويسلي فوفانا (تشيلسي الإنجليزي) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) - إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - جول كوندي (برشلونة الإسباني) - بنجامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني) - ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) - إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني)

الوسط: أوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني) - أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) - يوسف فوفانا (موناكو) - جوردان فيريتوت (أوليمبيك مارسيليا) - كيبرين تورام (نيس)

الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) - أوليفيه جيرو (ميلان الإيطالي) - راندال كولو مواني (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني) - ماركوس تورام (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) - موسى ديابي (باير ليفركوزن الألماني)