مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2) - (1) إيفرتون.. جوووووول الثاني

السبت، 18 مارس 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

أليكس أيوبي مع بن تشيلويل - تشيلسي ضد إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

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ق55: هدف غير محتسب لكريستيان بوليسيتش بسبب التسلل

ق53: جوووووووووول أول لتشيلسي عن طريق جواو فيليكس بعد عرضية من تشيلويل يخرجها تاركوفسكي لتصل إلى البرتغالي الذي سدد أرضية في الشباك

ق49: بيكفورد يتصدى مجددا لرأسية هافرتز بعد عرضية تشيلويل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33: جواو فيليكس يسدد وبيكفورد يتصدى من جديد

ق21: عرضية من بوليسيتش وتمهيد من تشيلويل ثم بيكفورد يخرج من مرماه ليمسك الكرة قبل أن يسددها فيليكس في الشباك

ق20: تسديدة من كاي هافرتز يتصدى لها بيكفورد

ق4: تسديدة قوية من كوفاسيتش بجوار القائم

بداية المباراة

تشيلسي إيفرتون الدوري الإنجليزي
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