مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2) - (1) إيفرتون.. جوووووول الثاني
السبت، 18 مارس 2023 - 19:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.
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ق55: هدف غير محتسب لكريستيان بوليسيتش بسبب التسلل
ق53: جوووووووووول أول لتشيلسي عن طريق جواو فيليكس بعد عرضية من تشيلويل يخرجها تاركوفسكي لتصل إلى البرتغالي الذي سدد أرضية في الشباك
ق49: بيكفورد يتصدى مجددا لرأسية هافرتز بعد عرضية تشيلويل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33: جواو فيليكس يسدد وبيكفورد يتصدى من جديد
ق21: عرضية من بوليسيتش وتمهيد من تشيلويل ثم بيكفورد يخرج من مرماه ليمسك الكرة قبل أن يسددها فيليكس في الشباك
ق20: تسديدة من كاي هافرتز يتصدى لها بيكفورد
ق4: تسديدة قوية من كوفاسيتش بجوار القائم
بداية المباراة
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