مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) إيفرتون.. بداية المباراة

السبت، 18 مارس 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

احتفال تشيلسي بهدف فوفانا في مرمى ليدز

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

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بداية المباراة

تشيلسي إيفرتون الدوري الإنجليزي
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