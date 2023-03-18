مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) إيفرتون.. بداية المباراة
السبت، 18 مارس 2023 - 19:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
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بداية المباراة
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