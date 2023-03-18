انتهت في الدوري السعودي - النصر (2) - (1) أبها

السبت، 18 مارس 2023 - 19:24

كتب : FilGoal

رونالدو بقميص النصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر أمام أبها ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري السعودي.

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وجاء تشكيل النصر كالتالي:

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حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الإله العمري - ألفارو - جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري - عبد المجيد الصليهم - لويس جوستافو

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

البدلاء: أجوستين روسي - عبد الله مادو - محمد فتيل - علي لاجامي - علي الحسن - ماجد قشيش - محمد مران - ماشاريبوف - نواف بوشل

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة الذي فاز اليوم على الفتح بنتيجة 5-1.

ويخوض رونالدو مباراته الثامنة في الدوري السعودي، والعاشرة بقميص النصر في جميع المسابقات.

وسجل رونالدو حتى الآن 8 أهداف في الدوري وصنع هدفين، وهو نفس مجموع مشاركاته التهديفية في كافة المسابقات أيضا.

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ق 84 جوووووول تاليسكا يسجل من ركلة الجزاء.. الرابع عشر له في الدوري

ق 83 ركلة جزاااااء للمسة يد بعد مراجعة الفيديو

ق 81 نواف بوشل بدلا من سلطان الغنام

ق 80 طرد زكريا سامي لاعب أبها بالإنذار الثاني

ق 78 جووووووووووول رونالدو يسجل التعادل من ركلة حرة مباشرة من مسافة.. 1-1

ق 65 علي الحسن بدلا من عبد الله الخيبري

ق 46 محمد مران بدلا من عبد المجيد الصليهم

استراحة

ق 27 جوووووول عبد الفتاح آدم يسجل الهدف الأول لأبها

ق9: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق7: جوووووووووول أول لأبها عن طريق أمين عطوشي

بداية المباراة

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي
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