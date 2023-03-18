في الـ+90.. ساوثامبتون يعود من بعيد ويتعادل مع توتنام

السبت، 18 مارس 2023 - 19:01

كتب : FilGoal

هدف هاري كين في ساوثامبتون

عاد ساوثامبتون من بعيد وتعادل مع توتنام بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وبعدما تأخر ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف استطاع العودة وتسجيل التعادل في الوقت القاتل.

وارتفع رصيد توتنام إلى النقطة 49 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

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ووصل ساوثامبتون إلى النقطة 23 في المركز الأخير.

ثلاثية توتنام جاءت عن طريق بيدرو بورو وهاري كين وإيفان بيريسيتش.

بينما سجل لساوثامبتون كل من شاي أدامز وثيو والكوت.

وفي الدقيقة الأخيرة حصل ساوثامبتون على ركلة جزاء تقدم جيمس وارد براوس لتسديدها وسجل منها تعادل فريقه.

وسجل هاري كين هدفه التاسع من رأسية هذا الموسم، وهو أكثر لاعب يسجل أهداف من رأسيات في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي بالتساوي مع دونكان فيرجسون مع إيفرتون في موسم 1997-1998.

ليدز يونايتد × ولفرهامبتون

في مباراة مجنونة أخرى حقق ليدز يونايتد الفوز خارج ملعبه على ولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ورفع ليدز رصيده إلى النقطة 26 في المركز الـ14 بجدول الترتيب، وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 27 في المركز 13.

افتتح جاك هاريسون أهداف ليدز يونايتد ثم أضاف لوك أيلنج الهدف الثاني وجاء الثالث عن طريق راسموس كريستنسن.

ونجح البديل رودريجو في تسجيل هدف ليدز يونايتد الرابع.

بينما سجل أهداف ولفرهامبتون كل من جوني كاسترو وماتيوس كونيا.

أستون فيلا × بورنموث

وفاز أيضا أستون فيلا على ضيفه بورنموث بثلاثية دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 38 في المركز العاشر.

بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 24 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

ثلاثية أستون فيلا جاءت عن طريق كل من دوجلاس لويز وجاكوب رامسي وبونديا.

ليستر سيتي × برينتفورد

وأخيرا تعادل ليستر سيتي خارج ملعبه مع برينتفورد بهدف لكل فريق.

وسجل ماتياس يانسن هدف تقدم برينتفورد قبل أن يتعادل ليستر عن طريق هارفي بارنيس.

ووصل برينتفورد إلى النقطة 42 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وارتفع رصيد ليستر سيتي إلى النقطة 25 في المركز الـ16.

هاري كين توتنام الدوري الإنجليزي
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