تشكيل تشيلسي - جيمس وتشيلويل أساسيان أمام إيفرتون.. وعودة كانتي بعد 216 يوما

السبت، 18 مارس 2023 - 18:32

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد ليدز

أعلن جراهام بوتر تشكيل تشيلسي لمواجهة إيفرتون في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي والمقرر إقامتها على ملعب ستامفورد بريدج.

ويغيب رحيم ستيرلنج وميسون ماونت وسيزار أزبلكويتا وتياجو سيلفا عن تشيلسي بسبب الإصابة.

وعاد كريستيان بوليسيتش وبينوا بادياشيلي للتشكيل الأساسي على حساب مارك كوكوريا وكريستيان بوليسيتش.

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وتواجد نجولو كانتي على مقاعد البدلاء للمرة الأولى منذ 216 يوما، وتحديدا في 14 أغسطس 2022 أمام توتنام في الجولة الثانية من الدوري.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: بينوا بادياشيلي - كاليدو كوليبالي - ويسلي فوفانا

الوسط: بن تشيلويل - ماتيو كوفاسيتش - إنزو فيرنانديز - ريس جيمس

الهجوم: كريستيان بوليسيتش - جواو فيليكس - كاي هافيرتز

ويتواجد تشيلسي في المركز الـ11 للدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ17 برصيد 25 نقطة.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز تشيلسي بهدف دون مقابل سجله جورجينو.

تشيلسي إيفرتون الدوري الإنجليزي
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