سجل وراوغ.. ماذا قدم مرموش مع فولفسبورج أمام شتوتجارت

قاد عمر مرموش فريقه فولفسبورج للفوز على شتوتجارت بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الألماني.

ونجح مرموش في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56، بعد تلقيه لتمريرة يانيك جيرهاردت ليسدد في الشباك.

الهدف كان الخامس في رصيد عمر مرموش بالدوري الألماني هذا الموسم في 24 مباراة.

وهي مشاركته التهديفية السادسة أيضا، حيث صنع هدفا.

في جميع المسابقات، لعب مرموش 27 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفا، حيث يملك هدفا في 3 مباريات بكأس ألمانيا.

النتيجة رفعت رصيد فولفسبورج إلى 38 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد شتوتجارت عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.

ماذا قدم مرموش أمام شتوتجارت؟

دقائق اللعب: 82

الأهداف: 1

الأهداف المتوقعة: 0.16

التسديدات على المرمى: 2 من 3

المراوغات الناجحة: 6 من 8

لمسات الكرة: 49

التمريرات الصحيحة: 13 من 24

دقة التمرير: 54%

الصراعات الأرضية الناجحة: 8 من 14

الصراعات الهوائية الناجحة: 3 من 5

التدخلات: 2

التعرض للمراوغة: 1

التسلل: 2

ارتكاب المخالفات: 1