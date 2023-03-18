دوري أبطال إفريقيا - للمرة العاشرة.. الوداد لـ ربع نهائي بتعادل سلبي ضد فيتا كلوب

السبت، 18 مارس 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

الوداد

حسم الوداد المغربي تأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما عاد بتعادل سلبي من الكونغو الديموقراطية أمام فيتا كلوب.

ووصل الوداد للمرة العاشرة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمختلف مسمياته، وللمرة الثامنة على التوالي.

بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال ضمن تأهله بعدما ارتفع رصيده لـ 10 نقاط في الصدارة.

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بينما انتهت حظوظ الفريق الكونغولي إذ يتذيل الفريق الترتيب برصيد 4 نقاط.

وبات المقعد الثاني في التأهل من المجموعة الأولى بين شبيبة القبائل الجزائري وبترو أتليتكو الأنجولي.

حيث يحتل الفريق الجزائري المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يأتي الفريق الأنجولي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وظهر تأثر لاعبي الوداد في المباراة من أرضية العشب الصناعي.

وكانت اليد العليا هجوميا لأصحاب الأرض لكن أحمد رضا تكناوتي كان في الموعد.

وأصبح الوداد خامس المتأهلين بعد صنداونز الجنوب إفريقي والرجاء المغربي والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

وتتبقى 3 مقاعد قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات والمقرر عقدها في الأول من أبريل المقبل.

الوداد دوري أبطال إفريقيا فيتا كلوب
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