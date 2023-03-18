وكيل صلاح يرد على أخبار رغبته في الرحيل عن ليفربول

السبت، 18 مارس 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ريال مدريد - ليفربول

رد رامي عباس وكيل محمد صلاح على صحفي أشار إلى رغبة اللاعب المصري في الرحيل عن ليفربول خلال الصيف الحالي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

سانتي أونا الصحفي بشبكة فوت ميركاتو كان قد نشر خبرا يفيد بأن صلاح أصبح منفتحا للرحيل عن ليفربول خلال الصيف المقبل وأولويته هي الانضمام للدوري الإسباني.

رامي عباس نفى خبر رحيل صلا ورد على أونا عبر حسابه على تويتر.

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وقال عباس ردا على أونا: "من أين أتيت بهذا، حتى أنا ومحمد لم نناقش ذلك الأمر؟ من فضلك أخبرنا.".

وشارك صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي في 39 مباراة وسجل 22 هدفا وصنع 11.

ويحتل ليفربول حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة وبفارق 6 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع وبثلاث نقاط أقل.

وكان ليفربول قد أقصي من دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

محمد صلاح ليفربول رامي عباس
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