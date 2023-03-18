مدرب صنداونز: كنت أريد الفوز بالمباراة ولكننا تعادلنا

وصف رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب إفريقي مواجهة الهلال السوداني التي انتهت بالتعادل بالصعبة.

تعادل الهلال مع ضيفه ماميلودي صنداونز إيجابيا بهدف لمثله اليوم السبت في المباراة التي جمعت بينهما في دوري أبطال إفريقيا ليستمر أمل الأهلي في حجز بطاقة التأهل لربع النهائي مستمرا.

وقال موكوينا عبر بي إن سبورتس: "كانت مباراة صعبة وواجهنا خصما صعبا. أعتقد أن الظروف كانت صعبة للغاية".

وأردف "الهلال فريق جيد بلاعبين مميزين ومدرب جيد".

وأتم "كنت أريد الفوز بالمباراة ولكننا تعادلنا".

بتلك النتيجة وصل رصيد صنداونز لـ11 نقطة يتصدر بهم المجموعة وكان قد ضمن تأهله بالفعل لربع النهائي.

فيما وصل رصيد الهلال لـ10 نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بسبع نقاط.

فيما يأتي القطن رابعا بدون أي نقطة.

وبناء عليه يحتاج الأهلي للفوز على الهلال في القاهرة في الجولة الأخيرة بهدف دون رد على الأقل ليخطف بطاقة التأهل من أنياب الفريق السوداني.

ففي حال فوز الأهلي بهدف دون رد سيحتكم الفريقان وقتها لفارق الأهداف في المجموعة ككل.

وحاليا لكل منهما +3 أهداف، ووقتها سيصبح فارق الأهداف للأهلي +4 مقابل +2 للهلال بعد التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

وبالطبع أي فوز بفارق هدفين يؤهل الأهلي.

أما فوز الأهلي بهدفين لهدف أو ثلاثة أهداف لهدفين يؤهل الهلال.