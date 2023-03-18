مدرب الهلال: أهدرنا فرصة التأهل أمام صنداونز.. ويجب أن نفوز أمام الأهلي

السبت، 18 مارس 2023 - 17:21

كتب : FilGoal

الهلال السوداني - الأهلي

عبر فلوران إيبينجي المدير الفني للهلال السوداني عن شعوره بخيبة أمل بعدما أهدر فريقه ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة أمام صنداونز.

وتعادل الهلال السوداني على ملعبه أمام صنداونز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأجل حسم بطاقة التأهل بين الهلال والأهلي إلى الجولة الأخيرة.

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وقال إيبينجي عبر قناة بي إن سبورتس: "فرصة التأهل أتت لنا أمام صنداونز ولكن للأسف أهدرناها بإضاعة ركلة الجزاء".

وأضاف "مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية لأننا سنلعب ضده في الجولة الأخيرة وعلى ملعبه ويجب أن نفعل كل ما في وسعنا من أجل التأهل وإذا لم يحدث ذلك سيكون أمر سيئ بالنسبة لنا وخيبة أمل كبيرة".

وواصل "واجهنا خصما كبيرا والمباراة كانت صعبة وغيرنا طريقة لعبنا حتى نظهر بشكل جيد أمام صنداونز لأن هذا الفريق لا يجب أن تلعب ضده مثل باقي الفرق حتى لا تسيئ الأمور أكثر".

وأكمل "للأسف لم نحقق الفوز ولم نتأهل بعد والتعادل مع صنداونز نتيجة عادلة وكانت لنا عدة فرص للتسجيل".

وأتم تصريحاته "على أي حال لدينا مباراة متبقية أمام الأهلي ويجب أن نلعبها ونفوز بها".

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