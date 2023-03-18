الهلال وصنداونز يتعادلان في مباراة الأخطاء القاتلة ليستمر أمل الأهلي

تعادل الهلال مع ضيفه ماميلودي صنداونز إيجابيا بهدف لمثله اليوم السبت في المباراة التي جمعت بينهما في دوري أبطال إفريقيا ليستمر أمل الأهلي في حجز بطاقة التأهل لربع النهائي مستمرا.

والتقى الهلال بمنافسه صنداونز في ملعب الجوهرة الزرقاء في خامس جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

افتتح خوليسو مودو أهداف المباراة في الدقيقة 67 بعد خطأ قاتل من علي أبو عشرين في تصديه لركلة حرة ليتابع لاعب صنداونز الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 72 أدرك محمد عبد الرحمن التعادل للهلال بعد خطأ قاتل من حارس صنداونز روني ويليامز بعدما عادت له الكرة وتباطأ في تشتيتها ليخطفها مهاجم الفريق السوداني ويودعها الشباك.

بتلك النتيجة وصل رصيد صنداونز لـ11 نقطة يتصدر بهم المجموعة وكان قد ضمن تأهله بالفعل لربع النهائي.

فيما وصل رصيد الهلال لـ10 نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بسبع نقاط.

فيما يأتي القطن رابعا بدون أي نقطة.

وبناء عليه يحتاج الأهلي للفوز على الهلال في القاهرة في الجولة الأخيرة بهدف دون رد على الأقل ليخطف بطاقة التأهل من أنياب الفريق السوداني.

ففي حال فوز الأهلي بهدف دون رد سيحتكم الفريقان وقتها لفارق الأهداف في المجموعة ككل.

وحاليا لكل منهما +3 أهداف، ووقتها سيصبح فارق الأهداف للأهلي +4 مقابل +2 للهلال بعد التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

وبالطبع أي فوز بفارق هدفين يؤهل الأهلي.

أما فوز الأهلي بهدفين لهدف أو ثلاثة أهداف لهدفين يؤهل الهلال.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بحماس وهجوم من قبل لاعبي الهلال خاصة وأن انتصارهم يعني ضمانهم التأهل لربع النهائي.

وأطلق ماكابي ليليبو تسديدة قوية تصدى لها روني ويليامز حارس صنداونز.

وسدد عثمان ضيوف رأسية قوية تصدى لها حارس صنداونز كذلك.

وأهدر ليليبو انفرادا تاما بعدما سدد كرة زاحفة وتصدى حارس صنداونز له.

وجاء أول تهديد من الضيوف في الدقيقة 16 بتسديدة من مايما تصدى لها علي أبو عشرين.

وكاد أوبري موديبا يسجل هدفا لكن تسديدته مرت أعلى المرمى السوداني بقليل.

ومع بداية الشوط الثاني أصبحت المباراة أكثر إثارة، وتألق أبو عشرين أمام تسديدة زاحفة من مارسيلو أليندي من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 67 حصل صنداونز على ركلة حرة سددها أوبري موديبا وفشل أبو عشرين في التصدي لها لتعود الكرة لمودو الذي سدد في الشباك ليعلن عن تقدم فريقه.

وعقب خمس دقائق فقط عادت الكرة من مدافع صنداونز لحارسه روني ويليامز الذي فشل في تشتيت الكرة ليخطفها محمد عبد الرحمن ويدرك التعادل للهلال.

وسدد ليليبو كرة قوية مرت أعلى المرمى.

وحصل الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 89 بعد إعاقة ياسر الموزامل لكن أطهر الطاهر أهدرها وتصدى له روني ويليامز.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.