مباشر مجموعة الأهلي – الهلال (0) - (0) صنداونز.. ليليبو يهدر انفرادا

السبت، 18 مارس 2023 - 14:35

كتب : FilGoal

مارسيلو أليندي - صنداونز والأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الهلال وماميلودي صنداونز التي تقام في السودان في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق16: تسديدة من مايما تصدى لها حارس صنداونز.

ق14: ليليبو يهدر انفرادا تاما وسدد كرة زاحفة تصدى لها روبن ويليامز.

ق12: رأسية من عثمان ضيوف من ركلة ركنية تصدى لها حارس صنداونز.

ق11: تسديدة قوية من ليليبو وتصدى لها حارس صنداونز.

انطلاق المباراة.

صنداونز الهلال الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مجموعة الأهلي - ثنائي هجومي يقود الهلال أمام صنداونز تشكيل صنداونز – تبديل وحيد ضد الهلال بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد مواجهة القطن خالد لطيف: إصابة الونش ورحيل إمام عاشور من أسباب تأثر الزمالك.. و48 ساعة حاسمة لاعب بلوزداد: حققنا فوزا مستحقا على الزمالك.. وسنذهب لتونس من أجل الصدارة مواعيد مباريات اليوم السبت 18-3-2023 والقنوات الناقلة.. تشيلسي والهلال وصنداونز بعد العودة من الجزائر.. فيريرا يمنح لاعبي الزمالك 3 أيام راحة قبل مواجهة البنك الأهلي فيريرا: لم نكن على المستوى المطلوب للفوز على بلوزداد.. الزمالك عليه التفكير في المستقبل
أخر الأخبار
مؤتمر فيتوريا: كهربا أبهرني.. ونحتاج خطة لتطوير الكرة المصرية كمدربين ولاعبين 5 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (1) - (0) الفتح.. جوووووول مبكر 46 دقيقة | السعودية
مباشر مجموعة الأهلي – الهلال (0) - (0) صنداونز.. ليليبو يهدر انفرادا 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
مجموعة الأهلي - ثنائي هجومي يقود الهلال أمام صنداونز 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أنشيلوتي: نحتاج شخصية البطل للفوز بالكلاسيكو.. ومستقبلي يتحدد بنهاية الموسم ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل اتحاد جدة - حجازي يقود الدفاع أمام الفتح.. وغياب طارق حامد ساعة | السعودية
تشكيل صنداونز – تبديل وحيد ضد الهلال ساعة | الكرة الإفريقية
صن: ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع هاري كين ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز