مباشر مجموعة الأهلي – الهلال (0) - (0) صنداونز.. ليليبو يهدر انفرادا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الهلال وماميلودي صنداونز التي تقام في السودان في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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ق16: تسديدة من مايما تصدى لها حارس صنداونز.

ق14: ليليبو يهدر انفرادا تاما وسدد كرة زاحفة تصدى لها روبن ويليامز.

ق12: رأسية من عثمان ضيوف من ركلة ركنية تصدى لها حارس صنداونز.

ق11: تسديدة قوية من ليليبو وتصدى لها حارس صنداونز.

انطلاق المباراة.