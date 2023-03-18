مباشر مجموعة الأهلي – الهلال (0) - (0) صنداونز.. ليليبو يهدر انفرادا
السبت، 18 مارس 2023 - 14:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الهلال وماميلودي صنداونز التي تقام في السودان في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.
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ق16: تسديدة من مايما تصدى لها حارس صنداونز.
ق14: ليليبو يهدر انفرادا تاما وسدد كرة زاحفة تصدى لها روبن ويليامز.
ق12: رأسية من عثمان ضيوف من ركلة ركنية تصدى لها حارس صنداونز.
ق11: تسديدة قوية من ليليبو وتصدى لها حارس صنداونز.
انطلاق المباراة.
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