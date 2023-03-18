انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الهلال وماميلودي صنداونز التي تقام في السودان في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90+3: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق90+2: روني ويليامز يتصدى لركلة جزاء الهلال التي سددها أطهر الطاهر.

ق89: ركلة جزاء للهلال.بعد إعاقة ياسر الموزامل.

ق82: تسديدة من ليليبو مرت أعلى المرمى.

ق72: جووووول التعاااادل بعد خطأ قاتل من روني ويليامز حارس صنداونز في تشتيت الكرة ليخطف محمد عبد الرحمن الكرة ويدرك التعادل للهلال.

ق67: جووووول أوووول لصنداونز عن طريق خوليسو مودو بعد خطأ قاتل من أبو عشرين في تصديه لركلة حرة إثر تسديدة أوبري موديبا ولكنه لم يبعد الكرة.

ق64: ركلة حرة للهلال على حدود منطقة الجزاء.

ق46: حارس الهلال يتألق أمام تسديدة زاحفة من مارسيلو أليندي من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق43: تسديدة قوية من أوبري موديبا مرت أعلى المرمى بقليل.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا حتى الآن.

ق16: تسديدة من مايما تصدى لها حارس صنداونز.

ق14: ليليبو يهدر انفرادا تاما وسدد كرة زاحفة تصدى لها روني ويليامز.

ق12: رأسية من عثمان ضيوف من ركلة ركنية تصدى لها حارس صنداونز.

ق11: تسديدة قوية من ليليبو وتصدى لها حارس صنداونز.

انطلاق المباراة.