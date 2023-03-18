مجموعة الأهلي - ثنائي هجومي يقود الهلال أمام صنداونز

يقود محمد عبد الرحمن وليليبو مكابي هجوم الهلال السوداني أمام صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل صندوانز ضيفا على الهلال في ملعب الأخير في السودان في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأعلن فلوران إيبينجي المدير الفني لنادي الهلال السوداني تشكيل فريقه لمواجهة صنداونز كالتالي:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين

الدفاع: إيمورو إبراهيم – محمد أحمد إرنق – عثماني ضيوف – الطيب عبد الرازق

الوسط: والي الدين خضر – أبو عاقلة عبد الله – فابريس نجوما – موفق صديق

الهجوم: محمد عبد الرحمن – ليليبو مكابي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الجمموعة بعدما حصد سبع نقاط فيما يأتي القطن رابعا بدون أي نقطة.

ويتصدر ماميلودي صنداونز المجموعة بـ10 نقاط يليه الهلال بتسع نقاط.

ويستضيف الهلال منافسه صنداونز مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة.