تشكيل صنداونز – تبديل وحيد ضد الهلال

السبت، 18 مارس 2023 - 14:14

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز

أعلن رولان موكوينا المدير الفني لماميلودي صنداونز تشكيل فريقه لملاقاة الهلال السوداني مساء اليوم السبت.

ويحل صندوانز ضيفا على الهلال في ملعب الأخير في السودان في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأجرى موكوينا تبديلا وحيدا على التشكيل الذي خاض به لقاء الأهلي وأشرك بريان أونيانجو بدلا من جوموليمو كيكانا.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: روني ويليامز

في الدفاع: توبوهو موكوينا- أوبري موديبا- خوليسو مودو- بريان أونيانجو

في الوسط: نيو مايما- مارسيلو برافو أليندي

في الوسط الهجومي: كاسيوس ميليولا- ثيمبا زواني- موثوبي مافالا

في الهجوم: بيتشر شالوليلي

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الجمموعة بعدما حصد سبع نقاط فيما يأتي القطن رابعا بدون أي نقطة.

ويتصدر ماميلودي صنداونز المجموعة بـ10 نقاط يليه الهلال بتسع نقاط.

ويستضيف الهلال منافسه صنداونز مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة.

ويأمل الأهلي في تعثر الهلال بالتعادل أو الهزيمة ليحافظ على آماله في التأهل إلى ربع النهائي.

أما انتصار الهلال فيعني تأهله رفقة صنداونز رسميا للدور التالي.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الهلال صنداونز
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