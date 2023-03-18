بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد مواجهة القطن

وصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة اليوم السبت قادمة من جاروا في الكاميرون عقب مواجهة القطن.

واستغرقت رحلة السفر ما يصل لخمس ساعات ونصف منذ إقلاعتها من مطار جاروا.

وكان الأهلي فاز أمس الجمعة على القطن برباعية دون رد في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الجمموعة بعدما حصد سبع نقاط فيما يأتي القطن رابعا بدون أي نقطة.

ويتصدر ماميلودي صنداونز المجموعة بـ10 نقاط يليه الهلال بتسع نقاط.

ويستضيف الهلال منافسه صنداونز مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة.

ويأمل الأهلي في تعثر الهلال بالتعادل أو الهزيمة ليحافظ على آماله في التأهل إلى ربع النهائي.

أما انتصار الهلال فيعني تأهله رفقة صنداونز رسميا للدور التالي.

وكان مارسيل كولر مدرب الأهلي قرر إعطاء الفريق راحة لعدة أيام كما كشف في تصريحاته عقب المباراة استغلالا لفترة التوقف الدولي.