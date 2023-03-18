بيع مانشستر يونايتد.. سكاي: جاسم بن حمد ينوي تحسين عرضه لأجل الفرصة التي لا تتكرر

ينوي الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني تحسين عرضه من أجل ضمان شراء مانشستر يونايتد من عائلة جلايزرز الأمريكية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها أن الشيخ جاسم ينوي التشاور مع مستشاريه لتحسين عرضه المقدم لشراء يونايتد.

وأوضح التقرير أن الشيخ القطري على استعداد لدفع مبلغ يتخطى قيمة يونايتد بسبب تاريخ النادي ولأنه نادرا ما يُطرح في السوق.

ويزعم التقرير أن العرض الجديد قد يصل لـ6 مليار جنيه إسترليني.

وكانت التقارير الصحفية الإنجليزية السابقة ذكرت أن عرض جاسم بن حمد بلغ 5 مليار جنيه إسترليني.

وكان وفد ضم العديد من ممثلي الشيخ القطري زار يونايتد قبل يومين والتقى بمسؤوليه في إطار عملية البيع.

ويتنافس جاسم بن حمد مع الإنجليزي السير جيم راتكليف على شراء النادي.

وتمتلك عائلة جلايزرز الأمريكية مانشستر يونايتد منذ عام 2005.

وذكرت التقرير سابقا أنهم لا ينوون بيع النادي سوى مقابل 6 مليار جنيه إسترليني.