خالد لطيف: إصابة الونش ورحيل إمام عاشور من أسباب تأثر الزمالك.. و48 ساعة حاسمة

يرى خالد لطيف أمين صندوق الزمالك أن هناك الكثير من العوامل التي أثرت على مستوى ناديه في الفترة الأخيرة والتي أدت لتوديع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

وتحدث خالد لطيف عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "يجب علينا الاعتذار لجماهير الزمالك على الأداء قبل النتيجة وعلى المستوى الذي رأيناه في الملعب وكنا نتمنى أفضل مما حدث وسنبحث عن الحلول المطروحة وسنجتمع مع مجلس الإدارة".

وأكمل "كنا نتمنى تقديم أفضل شيء لجماهيرنا وبذلنا أقصى ما في وسعنا لمجلس الإدارة وفرنا كل الإمكانيات للاعبين والجهاز الفني لكن النتائج لم تكن بالقدر المطلوب بحجم النادي واسمه في إفريقيا".

وبسؤاله لماذا استسلم اللاعبون أجاب "هذا مضبوط ولكن هناك الكثير من العوامل التي أدت لهذا الأداء غير المتوقع، ربما يمر الفريق بحالة من الإجهاد لموسمين بسبب منافسته على كل البطولات".

وأكمل خالد لطيف "ومجموعة جديدة أخرى انضموا للفريق ربما لم يكن التوقيت مناسبا للدفع بهم، وانخفاض مستوى بعض العناصر الأساسية، وظهور الصفقات الجديدة بشكل أقل من المتوقع ربما تم ظلمهم وربما كان عليهم بذل مجهود أكبر كذلك لإثبات تواجدهم".

وأردف "توقيت الدفع بالعناصر الجديدة في رأيي لم تكن صحيحة".

وتابع "إصابات العناصر الأساسية مثل الونش ورحيل محمود علاء وإمام عاشور وبعض النجوم الأساسية مثل محمد أبو جبل وطارق حامد كل ذلك أثر على الفريق".

وشدد "الكل يتحمل المسؤولية بمن فيهم مجلس الإدارة، وبالنيابة عن إدارة الزمالك أعتذر للجماهير عما حدث".

وعن مستقبل الجهاز الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا أوضح "خلال 48 ساعة سيجتمع مجلس إدارة الزمالك لبحث أسباب انخفاض الفريق خلال العديد من البطولات في الفترة الماضية".

وعن تغيير الجهاز الفني قال: "هذا قرار يعود للإدارة، لكن رأيي الشخصي لا بد من التغيير في كل شيء ليعود النفع على الفريق، من حيث عناصر يتم الاستغناء عنها وأخرى نتقبل اعتذراها، وسنبحث كل الأمور التي في مصلحة الزمالك".

وودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا عقب الهزيمة من شباب بلوزداد اليوم الجمعة في ملعب 5 يوليو بهدفين دون رد ضمن خامس جولات المسابقة لحساب المجموعة الرابعة.

بتلك النتيجة ضمن شباب بلوزداد تأهله لربع النهائي رفقة الترجي فيما يتبقى الصراع بينهما على مقعد الصدارة.

بينما أقصي الزمالك للثالث على التوالي من دور المجموعات.

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط يليه شباب بلوزداد بتسع نقاط.

ويحتل المريخ المركز الثالث بخمس نقاط.

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة برصيد أربع نقاط.

وسوف يستضيف الزمالك منافسه المريخ في الجولة الأخيرة في الـ31 من شهر مارس الجاري.

فيما يستضيف الترجي بعد ذلك بيوم منافسه بلوزداد.