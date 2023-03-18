نونيز يغيب عن أوروجواي بسبب الإصابة

أعلن ليفربول غياب مهاجمه داروين نونيز عن الانضمام لصفوف منتخب بلاه أوروجواي في التوقف الدولي المقبل بسبب الإصابة.

داروين نونيز النادي : ليفربول

ولم يذكر ليفربول طبيعة إصابة اللاعب صاحب الـ24 عاما، فيما ذكرت بعض التقارير الصحفية أنها مشكلة في الكاحل.

وكان نونيز تم استدعائه لقائمة منتخب أوروجواي لملاقاة اليابان وكوريا الجنوبية وديا يومي الـ24 والـ28 من شهر مارس الجاري.

وبذلك سيبقى نونيز مع ليفربول ليتلقى العلاج.

ويُعتقد أن الإصابة حدثت للاعب خلال مباراة ليفربول ضد ريال مدريد التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي خسرها الريدز بهدف دون رد.

وسينضم جوناثان رودريجيز مهاجم كلوب أمريكا المكسيكي لقائمة أوروجواي بدلا من نونيز.

وخاض نونيز 33 مباراة مع ليفربول في الموسم الجاري سجل خلالهم 14 هدفا وصنع أربعة آخرين.