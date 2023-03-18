لاعب بلوزداد: حققنا فوزا مستحقا على الزمالك.. وسنذهب لتونس من أجل الصدارة

أبدى حسام الدين ميريزيق لاعب شباب بلوزداد الجزائري سعادته بالتأهل الذي حققه الفريق بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال ميريزيق لقنوات beIN Sports: "حققنا فوزا مستحقا على الزمالك، واسترحنا كثيرا بعد تسجيل الهدف الثاني".

وأضاف "أشكر اللاعبين والجهاز الفني والمشجعين على ما قدموه جميعا".

وتابع "بإذن الله سنكمل الطريق في البطولة. المباراة القادمة ستكون مهمة وسينال الفائز الصدارة".

واختتم "سنذهب لتونس للفوز وتصدر المجموعة، وهدفنا الذهاب بعيدا في رابطة أبطال إفريقيا".

ويلعب شباب بلوزداد ضد الترجي التونسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحسم الصدارة.

بتلك النتيجة ضمن شباب بلوزداد تأهله لربع النهائي رفقة الترجي فيما يتبقى الصراع بينهما على مقعد الصدارة.

بينما أقصي الزمالك للثالث على التوالي من دور المجموعات.

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط يليه شباب بلوزداد بتسع نقاط.

ويحتل المريخ المركز الثالث بخمس نقاط.

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة برصيد أربع نقاط.

وسوف يستضيف الزمالك منافسه المريخ في الجولة الأخيرة في الـ31 من شهر مارس الجاري.