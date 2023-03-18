مواعيد مباريات اليوم السبت 18-3-2023 والقنوات الناقلة.. تشيلسي والهلال وصنداونز

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات قبل بداية فترة التوقف الدولي.

وفي الدوري الإنجليزي سيواجه ولفهرمابتون منافسه ليدز يونايتد في تمام الخامسة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس إكسترا 1".

كما سيلتقي ساوثامبتون مع توتنام في الوقت ذاته ولكن عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي السابعة والنصف مساء سيواجه تشيلسي نظيره إيفرتون عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

أما في الدوري الإسباني سيواجه أتليتكو مدريد منافسه فالنسيا في تمام العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وفي الدوري الإيطالي سيواجه أودينيزي نظيره ميلان في تمام العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

ويلتقي اتحاد جدة مع مضيفه الفتح في تمام الرابعة مساء في الدوري السعودي وتذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي 1".

ويحل فولفسبورج وعمر مرموش ضيفا على شتوتجارت في تمام الرابعة والنصف مساء وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 6".

وفي دوري أبطال إفريقيا سيواجه الهلال منافسه ماميلودي صنداونز ضمن منافسات المجموعة التي تضم الأهلي والقطن.

وتقام المباراة في الثالثة مساء وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

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