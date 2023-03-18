فيريرا: لم نكن على المستوى المطلوب للفوز على بلوزداد.. الزمالك عليه التفكير في المستقبل

يرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أن فريقه لم يكن على المستوى المطلوب للفوز على شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا عقب الهزيمة من شباب بلوزداد اليوم الجمعة في ملعب 5 يوليو بهدفين دون رد ضمن خامس جولات المسابقة لحساب المجموعة الرابعة.

وتحدث فيريرا في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "انتهى الحلم الإفريقي".

وأضاف "كنا أفضل في الشوط الأول، لكن فوز مستحق لبلوزداد، كان ينقصنا الثقة لإحراز الأهداف ولم نكن على المستوى المطلوب وبلوزداد لديه إمكانيات جيدة".

وأردف المدرب البرتغالي "أهنئ بلوزداد والزمالك عليه التفكير في المستقبل".

وأكمل "بلوزداد فريق جيد وأتوقع منهم منافسة قوية في الأدوار المقبلة".

وأتم فيريرا "لا أتحدث الآن عن الماضي وعلى الزمالك التفكير في المستقبل، ومثلما يعرف الجميع فالزمالك فاز بالدوري والكأس الموسم الماضي، ولا بد من حدوث توازن والعمل بشكل أكبر في المستقبل".

بتلك النتيجة ضمن شباب بلوزداد تأهله لربع النهائي رفقة الترجي فيما يتبقى الصراع بينهما على مقعد الصدارة.

بينما أقصي الزمالك للثالث على التوالي من دور المجموعات.

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط يليه شباب بلوزداد بتسع نقاط.

ويحتل المريخ المركز الثالث بخمس نقاط.

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة برصيد أربع نقاط.

وسوف يستضيف الزمالك منافسه المريخ في الجولة الأخيرة في الـ31 من شهر مارس الجاري.

فيما يستضيف الترجي بعد ذلك بيوم منافسه بلوزداد.