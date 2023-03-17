تركه لمواجهة الإسماعيلي.. المحلة يشكر الاتحاد التنزاني بسبب حميد ماو

الجمعة، 17 مارس 2023 - 23:38

كتب : رضا السنباطي

حميد ماو لاعب غزل المحلة

وجه مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم الشكر إلى مسؤولي الاتحاد التنزانى لكرة القدم، عقب الموافقة على استمرار حميد ماو لاعب خط وسط الفريق لحين الانتهاء من مباراة الاسماعيلى.

ويلعب المحلة أمام الإسماعيلي في دور الـ 16 لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتقام المباراة يوم الإثنين 20 مارس.

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وكان نادي غزل المحلة قد تلقى خطابا من الاتحاد التنزاني لكرة القدم يطلب فيه استدعاء حميد ماو لاعب الفريق.

يأتي ذلك لأجل الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري.

ويلعب منتخب تنزانيا مباراتين خلال التوقف الدولي أمام أوغندا فى تصفيات كأس أمم إفريقيا، وهي البطولة المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

ويخوض منتخب تنزانيا المباراة الأولى يوم 24 مارس في العاصمة الأوغندية كمبالا، والثانية في الثامن والعشرين من الشهر ذاته بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدورى المصرى الممتاز.

وتقام المباراة يوم الخميس 16 مارس الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء.

ولعب حميد ماو لاعب خط الوسط 18 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم بقميص غزل المحلة.

وكان ماو -30 عاما- قد انتقل إلى المحلة قادما من الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر، في سبتمبر 2021.

حميد ماو غزل المحلة الدوري المصري كأس الرابطة المصرية تنزانيا
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