عضو إدارة الزمالك: ممدوح عباس له مصلحة في تسريب العقود.. واجتماع حاسم

الجمعة، 17 مارس 2023 - 23:35

كتب : FilGoal

سليمان وهدان عضو مجلس الزمالك

يؤمن سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق له مصلحة في أزمة تسريب عقود لاعبي الفريق الأبيض.

وودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا عقب الهزيمة من شباب بلوزداد اليوم الجمعة في ملعب 5 يوليو بهدفين دون رد ضمن خامس جولات المسابقة لحساب المجموعة الرابعة.

وتحدث عضو مجلس إدارة الزمالك عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "نعتذر لجماهير الزمالك، وعلينا ألا تؤثر المشاعر علينا في تلك المرحلة، وسنتخذ قرارات حاسمة في الساعات المقبلة ولعبنا مباراة جيدة ولن نبحث عن شماعات نعلق عليها الأخطاء، وننتظر تحديد موعد زيارة مرتضى منصور لاستشارته في القرارات".

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وواصل "كان هناك تخاذل منذ اللقاء الأول ضد شباب بلوزداد في القاهرة".

وأردف "لدينا مشاكل ورئيس النادي خلف القضبان ونسعى جاهدين لحل الأزمات لا أريد القول إن هناك الكثير من المؤامرات على النادي مثل تسريب العقود وبعدها ممدوح عباس يرفع دعوى قضائية على النادي".

وبسؤاله هل يؤمن أن التسريبات تتم عن طريق ممدوح عباس أجاب "لا أدري لكن بالتأكيد له مصلحة، فمن له مصلحة في تسريب العقود قبل المباريات؟".

وأكمل سليمان وهدان حديثه "بالتأكيد تسريب العقود كان له أثره السلبي على اللاعبين فهم في النهاية بشر، في النهاية من يحاسب على كل تلك الأمور هو جمهور الزمالك".

وعن خطوة الإدارة المقبلة بشأن الجهاز الفني أجاب "أنا ضد أي قرار انفعالي بشأن الجهاز الفني ولا بد أن يحدث تقييم وأن تعرض مذكرة على مجلس الإدارة وسنطلبها من جمال عبد الحميد وبعدها في نهاية الاجتماع سنقرر ما سنفعله وخلال أيام سنعلن عن كل شيء".

وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك تصريحاته قائلا: "بالتأكيد نحتاج النظر في بعض الصفقات وندعم الفريق في الفترة المقبلة، ولن ننظر للخلف وسننظر للأمام".

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